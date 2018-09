Köln (ots) - Der ehemalige Juror der RTL-Show "Deutschland suchtden Superstar" und Küblböck-Förderer Thomas M. Stein weist OliverKalkofes Kritik am Umgang der Medien mit Daniel Küblböck zurück. Ineinem Interview mit Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!"für 105'5 Spreeradio sagt Stein: "Sich als Comedian erst lustigmachen und dann 'Oh, oh' sagen, finde ich nicht angemessen." Stein:"Oliver Kalkofe hat selber zu Daniels Image beigetragen."Thomas M. Stein war DSDS-Juror der ersten Stunde und hat dasFormat 2002 als Europa-Chef der Bertelsmann Music Group mit RTL nachDeutschland geholt. Damals verteidigte er Daniel Küblböck auch gegenKritik von Mit-Juror Dieter Bohlen: "Für mich ist und war Daniel einwunderbarer Entertainer, der mit dem Publikum gespielt hat."Stein: "Daniel war nicht so sensibel, wie man ihn dargestellt hat.Er war eine außergewöhnliche Person, die man immer wieder auffangenmusste. Als väterlicher Freund musste ich ihn davor schützen, nichtin jeden Scheinwerfer zu gehen." Küblböck habe sich immer wiedernicht wahrgenommen gefühlt. Auch sein Elternhaus sei in seinerWahrnehmung nicht das Beste gewesen. "Das hat sein ganzes Lebenbegleitet", so Stein.Stein attestiert Daniel Küblböck neben Entertainment-Qualitätenauch Professionalität: "Im Gegensatz zu 50 anderen DSDS-Kandidatenhat Daniel stets an sich gearbeitet."Im Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" nimmt Thomas M. Stein auch zu denMotiven für den mutmaßlichen Sprung von Daniel Küblböck in denAtlantik Stellung: "Wenn er gesprungen ist, war es eineKurzschlusshandlung. Daniel war niemand, der so etwas lange vorherüberlegt hat."Stein hält heute u.a. Vorträge über "Respekt" - auch in derMusikbranche: "Unsere Gesellschaft redet ständig von Respekt, lebtaber nicht danach. Dabei macht ein respektvoller Umgang miteinandererfolgreicher." Der Musikmanager ist überzeugt: "Wenn Daniel mehrMenschen mit Respekt und Erfahrung um sich herum gehabt hätte, wärevieles nicht passiert."Das vollständige Gespräch mit Thomas M. Stein hören Sie abFreitagnachmittag in Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!"für 105'5 Spreeradio auf www.spreeradio.de, www.fragenwirdoch.desowie über Apple Podcast, Spotify und SoundCloud.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell