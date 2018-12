Ex-DDR-Postminister: Stasi hat Westpakete systematisch geplündert

Leipzig (ots) - Seit 1972 wurden in der DDR Westpaketesystematisch ausgeraubt. Das berichtet der letzte DDR-Minister fürPost- und Fernmeldewesen aus der de Maizière-Regierung, Hans-JürgenNiehof, im Gespräch mit dem MDR-Magazin "Umschau". Geplündert wurdennach Auskunft von Niehof nicht nur Irrläufer, die nicht zugestelltwerden konnten, sondern auch korrekt beschriftete Pakete, die von derStasi als unzustellbar deklariert wurden. Nach Dokumenten aus derBehörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU) warenes mehrere hunderttausend Pakete pro Jahr, die der Staat bestohlenhat. Aufzeichnungen der Staatssicherheit belegen, dass derGeheimdienst allein in den letzten vier Jahren der DDR 32 MillionenD-Mark Bargeld und Waren im Wert von 10 Millionen Mark der DDR ausden Paketen entnommen hat."Was man aus den Paketen irgendwie gebrauchen konnte, wurdeentweder zur Devisenerbringung zugeführt oder es fand sich in derWaldsiedlung bei den Politbonzen in Wandlitz wieder", erzählt Niehof.Er berichtet, dass mittlere und höhere Führungskräfte die Waren ausden Paketen im Kurs 1:1 kaufen konnten. Dafür gab es die Möglichkeitin bestimmten Geschäften und im geheimen Zentrallager derStaatssicherheit in Freienbrink. In dem Ort bei Berlin fand auch diePaketkontrolle statt.Bereits ab 1967 wurden viele Westpakete durchleuchtet und derenInhalte durch die staatlichen Organe verwertet, allerdings noch nichtsystematisch. Zwar garantierte die DDR-Verfassung das Postgeheimnis,doch es gab Ausnahmen. "Wenn es die Sicherheit des sozialistischenStaates erforderte, durften auch Sendungen kontrolliert werden", soNiehof. Unter dem Vorwand, die DDR vor Staatsfeinden und Hetze ausdem Westen zu schützen, habe die Stasi dann die Ausnahmen zur Regelgemacht, so der Ex-Minister.Hans-Jürgen Niehof wurde nach der Volkskammerwahl im März 1990 insDDR-Ministerium für Post- und Fernmeldewesen berufen und war dortstellvertretender Minister. Nach dem Rücktritt seines Vorgesetzten imAugust 1990 wurde er zum geschäftsführenden Minister ernannt und warbis zum 3. Oktober 1990 im Amt. Vor 1989 war er Fernmeldetechnikerbei der Deutschen Post.Unter Angabe der Quelle sofort frei."Umschau", dienstags, 20.15 Uhr, MDR-Fernsehenmdr.de/umschau | facebook.com/mdrumschauPressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne, Tel.: (0341) 3 00 6376, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell