Ex-Commerzbank-Chef Blessing soll Aufsichtsrat der Danske werden

FRANKFURT/KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Der ehemalige Commerzbank -Chef Martin Blessing soll in den Aufsichtsrat der Danske Bank einziehen.



Das dänische Institut nominierte den 56-Jährigen als Kandidaten für das Kontrollgremium, wie aus der am Freitag veröffentlichten Einladung zur Danske-Hauptversammlung am 17. März hervorgeht.

Wird Blessing von den Aktionären gewählt, trifft er auf einen alten Bekannten: Der Finanzvorstand der Commerzbank, Stephan Engels, hatte bereits im September angekündigt, in gleicher Funktion zur Danske zu wechseln. Der Wechsel von Engels ist für diesen April vorgesehen.

Die Danske Bank steht im Mittelpunkt eines der größten Geldwäscheskandale Europas. Es geht um mutmaßliche Verstöße gegen Vorschriften zur Vermeidung von Geldwäsche in der Niederlassung in Estland. In mehreren Ländern zog dies Ermittlungen nach sich.

Blessing war nach seiner Zeit an der Commerzbank-Spitze (2008-2016) im Herbst 2016 in den Vorstand der Schweizer Großbank UBS eingezogen und galt dort zeitweise als möglicher Nachfolger von Vorstandschef Sergio Ermotti. Ende vergangenen Jahres jedoch verließ Blessing die UBS wieder. Die Ermotti-Nachfolge hat die UBS inzwischen anderweitig geregelt: Zum 1. November übernimmt der derzeitige Chef der niederländischen ING , Ralph Hamers, in Zürich./ben/DP/men