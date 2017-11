Ex-Chefredakteurin Christina Knorz verlangt radikales Umlenken von Verlegern

Frankfurt am Main (ots) - Die frühere Chefredakteurin des"Nordbayerischen Kuriers", Christina Knorz, fordert Verleger zuradikalen Umbrüchen in ihren Redaktionen auf. "Es braucht nichtweniger als eine Revolution in der Unternehmenskultur und in denArbeitsabläufen", schreibt Knorz in einem Beitrag für das"Journalistin"-Sonderheft von "medium magazin". Die heute alsBeraterin tätige Knorz konstatiert, dass drei Verlegerwünsche auchdieses Jahr in Deutschland nicht in Erfüllung gehen: ein lukrativesDigitalprodukt zu schaffen, viele Frauen in die Führung zu holen und"start-uppiger" zu werden. "So wie bei der Integration multimedialerArbeitsweisen in den altersmüden Print-Alltag funktioniert das mitden Frauen in Spitzenpositionen auch noch nicht von selbst", schreibtKnorz.Sie rät zu folgenden Maßnahmen: flachere Hierarchien, transparenteFührungskultur, kurze Entscheidungswege, offene Fehlerkultur,abteilungsübergreifende Teamarbeit, bessere Kommunikation, flexiblereArbeitszeiten, hausinterne Förderprogramme. "Der Verlag von morgenist der Gegenentwurf dazu, dass die, die oben stehen, die besteAntwort auf alle Fragen haben. Weil Gottvater Verleger das schonimmer wusste", formuliert Knorz.Die neue Welt der Netzwerke sei das Gegenteil der bisherigenmännlichen Führungskultur, sagt sie: "Recht hat nicht mehr der, dersich mit denen, die ihm ähnlich sind, einig ist - der klassischeVorstand aus Männern zwischen 45 und 55, verheiratet, zwei Kinder.Sondern Produkte gewinnen, die in Teams aus so unterschiedlichenPersonen wie möglich entstanden sind." Ein bunt gemischtes Team seiin der Lage, etwas tatsächlich Neues zu finden, während der "Truppder Ähnlichen" sich immer nur wieder selbst bestätigt.Der Beitrag von Christina Knorz erscheint im jährlichen Sonderheft"Journalistin", das Teil von "medium magazin" (Ausgabe 06-2017) ist.Das Heft ist digital im iKiosk verfügbar und kann gedruckt einzelngekauft oder abonniert werden. Blick ins Heft:http://mmbeta.de/medium-magazin-062017/Pressekontakt:Annette Milz, Chefredakteurin "medium magazin",redaktion@mediummagazin.deOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell