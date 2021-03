Ex-Chefredakteur der 'Braunschweiger Zeitung' geht zur VW-Autostadt

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der frühere langjährige Chefredakteur der "Braunschweiger Zeitung", Armin Maus, wechselt in die Geschäftsführung der Volkswagen-Tochter Autostadt in Wolfsburg.



Der 56-Jährige übernimmt zum 1. April den Posten Sprecher der Geschäftsführung und bildet dann eine Doppelspitze mit der bisherigen Geschäftsführerin Mandy Sobetzko, wie die Autostadt GmbH am Donnerstag mitteilte. Maus soll die Strategie der Autostadt weiterentwickeln und die Kommunikationsplattform des Konzerns zu den Themen Elektromobilität und Digitalisierung stärken.

Die Autostadt ist ein Museum und Kulturzentrum, zugleich auch das Auslieferungszentrum für Neuwagen. Die Autostadt liegt neben dem VW-Werk in Wolfsburg.

Im Februar hatte die Funke Mediengruppe, zu der die "Braunschweiger Zeitung" gehört, mitgeteilt, dass Maus das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlasse, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden.

In der Autostadt folgt Maus auf Roland Clement, der zu Volkswagen Consulting geht. Jürgen Haase scheidet im Rahmen einer Altersregelung aus dem Konzern aus. Damit verkleinert sich zugleich die Autostadt-Spitze von drei auf zwei Geschäftsführer-Posten./rin/DP/men