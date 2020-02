Ex-Chef des mexikanischen Ölkonzerns Pemex in Spanien gefasst

MÁLAGA/MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Der frühere Direktor des staatlichen mexikanischen Ölkonzerns Pemex ist wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet worden.



Emilio Lozoya sei nach monatelanger Fahndung in Spanien gefasst worden, teilte die mexikanische Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die spanische Polizei bestätigte die Festnahme des 45-Jährigen an der Costa del Sol im südspanischen Andalusien.

Bei der Suche nach Lozoya in Europa habe auch die deutsche Polizei geholfen, sagte der mexikanische Generalstaatsanwalt Alejandro Gertz Manero im Radiosender Fórmula. Der frühere Ölmanager ist mit einer Deutschen verheiratet, gegen die in Mexiko ebenfalls ein Haftbefehl vorliegt.

Lozoya soll Bestechungsgelder in Höhe von bis zu zehn Millionen US-Dollar von dem brasilianischen Bauunternehmen Odebrecht angenommen haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, an der Spitze von Pemex den Kauf einer Düngerfabrik zu einem überhöhten Preis genehmigt zu haben und dafür weitere 3,7 Millionen Dollar an Schmiergeldern kassiert zu haben. Sein Anwalt Javier Coello sagte im Fernsehsender Milenio TV: "Wir verfügen über alle Mittel, um ihn zu verteidigen."

Der brasilianische Baukonzern Odebrecht steht im Zentrum des wohl größten Korruptionsskandal Lateinamerikas. In der ganzen Region wird gegen Hunderte Politiker, Beamte und Geschäftsleute ermittelt. Insgesamt sollen 785 Millionen Dollar Schmiergeld geflossen sein./aso/DP/nas