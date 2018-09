Ex-Bürgermeister von New York berät mit Politikern über Handel

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit mehr als 50 Staats- und Regierungschefs sowie Firmenvorsitzenden will der frühere Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg (76), am Rande der UN-Vollversammlung über den Abbau von Handelskonflikten beraten.



Zum "Bloomberg Business Forum" am 26. September hätten sich unter anderem bereits Großbritanniens Premierministerin Theresa May und Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto angekündigt, sagte Bloomberg am Montag (Ortszeit) in New York vor Journalisten.

"Das ist ein Weg, um um die immer stärker werdenden Handelspannungen herum zu arbeiten, indem wir direkte Beziehungen zwischen Regierungen und Wirtschaftschefs herstellen", sagte Bloomberg und kritisierte in diesem Zusammenhang auch US-Präsident Donald Trump, der mit Strafzöllen gegen mehrere Länder für viel Kritik gesorgt hatte. "Washington ist vielleicht ein Hindernis im Moment, aber das werden wir hoffentlich überstehen."

Am Nachmittag des 26. September will Bloomberg dann gemeinsam unter anderem mit UN-Generalsekretär António Guterres und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron an einem "One Planet Summit" betitelten Gipfel zum Kampf gegen den Klimawandel teilnehmen. "Nachdem wir dann morgens die Handelskriege gelöst haben, können wir am Abend den Klimawandel lösen, das sollte doch ganz einfach sein", witzelte Bloomberg.

Der frühere Bürgermeister von New York, der unter anderem mit der Software- und Medienfirma Bloomberg zum Milliardär geworden ist, setzt sich schon seit Jahren für die Vereinten Nationen gegen den Klimawandel ein. Berichten zufolge denkt er derzeit auch über eine Kandidatur für die demokratische Partei bei der Präsidentschaftswahl 2020 nach./cah/DP/zb