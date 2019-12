Hamburg (ots) - Ab wann ist Kritik an Israel antisemitisch? Diese Frage bestimmtden Diskurs über den Nahost-Konflikt hierzulande wie keine andere. Besonders inDeutschland geraten Kritiker der israelischen Politik schnell unter Verdacht,eigentlich antisemitische Haltungen zu kanalisieren. In der aktuellen Folge derDISKUTHEK, dem Debattenformat des stern auf Youtube, stellen sich der ehemaligeBischof Hans-Jürgen Abromeit und die jüdische Sängerin und Podcasterin SandraKreisler dieser brisanten Diskussion.Abromeit war im August 2019 in die Kritik geraten, nachdem er den Deutschen beieinem Vortrag eine "Überidentifikation mit dem Staat Israel" bescheinigt hatte.In der Diskussion mit Kreisler verteidigt der evangelische Theologe seineKritik. Er habe einen "schlichten, reflektierenden, ganz nachdenklichen Vortrag"gehalten und sei dafür "skandalisiert" worden. Dass sich selbst seine eigeneKirche davon distanzierte, empfand er als "sehr schmerzvoll". Er habe sichunverstanden gefühlt. "Ich finde es teilweise unerträglich, dass mir Leute sagen- auch nach meinem Vortrag: 'Sie haben ja Recht. Aber als Deutscher dürfen siedas nicht sagen.'", so Abromeit in der stern-DISKUTHEK. "Wenn wir Freunde sind,müssen wir uns gewisse Dinge zumuten." Wer für das Existenzrecht Israelseintrete, für den entstehe auch die "Sekundärverantwortung, irgendeine Lösungfür die Palästinenser zu finden."Sandra Kreisler, die sich in ihrem Podcast mit Israel und Antisemitismusbeschäftigt, wirft dem evangelischen Theologen vor, "zu mauern", anstatt sich zuüberlegen, ob die Antisemitismus-Vorwürfe nicht richtig seien. Die Deutschenhätten keine "Überidentifikation" mit Israel, sondern vielmehr "eine Obsession."Kritik an der Regierung Israels sei völlig legitim, doch würde Israel "inDeutschland und Europa mehr kritisiert als alle anderen Länder weltweit."Die ganze DISKUTHEK-Folge sehen Sie am Donnerstag, 19. Dezember, ab 17 Uhr aufwww.stern.de/diskuthek oder www.youtube.com/stern.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern-DISKUTHEK frei zurVeröffentlichung. Sendefähiges Bewegtbildmaterial für die redaktionelleBerichterstattung erhalten Sie über u.g. Pressekontakt.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon: 040 - 3703 2468, E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6329/4473689OTS: Gruner+Jahr, STERNOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell