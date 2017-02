Ex-Bahnchef Grube erwägt Comeback als Manager

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Rüdiger Grube, der in dieser Woche als Chef der Deutschen Bahn zurückgetreten ist, erwägt ein Comeback als Manager: "Ich habe viele Angebote, wirklich viele, gute Angebote. Ich werde mir 100 Tage Zeit nehmen und dann eine Entscheidung fällen und sehen, wie es weitergeht", sagte Grube der "Welt am Sonntag". In Rente zu gehen sei für ihn keine Option, sagte der 65-Jährige.

Grube war vor seiner Zeit bei der Bahn in der Luftfahrt- und Automobilbranche tätig und gilt als gut vernetzt in Wirtschaft und Politik. Über seinen überraschenden Abgang bei der Deutschen will er nicht mehr sprechen: Er blicke nach vorn, so Grube.