Ex-Bachelor Jan Kralitschka und Social Web Star Hans Sarpei jetzt truu Markenbotschafter

Pforzheim (ots) - Die TV- und Social Web Stars Jan Kralitschka und Hans Sarpei unterstützen ab sofort das Unternehmen truu als Markenbotschafter.Jan Kralitschka war im Jahr 2013 in der 3. Staffel der Fernsehshow "Der Bachelor" zu sehen. Der auch als Model bekannte 44jährige verfolgt auf seinem 300 Jahre alten Fachwerkanwesen in Bad Honnef bei Bonn einen umweltbewussten und nachhaltigen Lebensstil. Für das Pforzheimer Unternehmen tritt er nun für die Produktlinie "truu original air" als Markenbotschafter auf. "Das Unternehmen hat mich mit seinem Ansatz für ein schadstofffreies Ambiente sofort überzeugt," so der examinierte Jurist. "Eine einmalig aufgetragene wasserbasierte Beschichtung, die mein Zuhause dauerhaft von Allergenen und Krankheitserregern befreit und dafür keine zusätzliche Energie benötigt? Da musste ich nicht zweimal überlegen. Das passt zu meinem nachhaltigen Lebensstil", so Kralitschka weiter.Ex-Fußballprofi, Social-Web-Ikone und TV-Star Hans Sarpei hat es als Sportler die Produktlinie truu original water angetan - rückstandslos gesundes Leitungswasser über eine mehrstufige Trinkwasserveredlungsanlage. Der 44jährige, der als Gewinner der Sendung "Let's dance" und mit weiteren TV-Sendungen einem breiten Publikum bekannt ist, hat sich hierzu in seiner Kölner Wohnung vor Kurzem eine "truu home" Anlage einbauen lassen. "Das Wasser aus der Anlage schmeckt nicht nur gut, es ist auch von allerhöchster Reinheit - keine Schadstoffe wie zum Beispiel Pestizide oder Medikamenten-Rückstände, die sich leider immer häufiger im Leitungswasser finden", zeigt sich der Deutsch-Ghanaer begeistert.Zum Auftakt ihrer Tätigkeit als Markenbotschafter hat Jan Kralitschka mit truu in seinem ländlichen Anwesen in der Nähe von Bonn ein Video produziert, das eindrucksvoll Einsatz und Wirkweise der truu original air Produkte zeigt und erklärt. Zu sehen ist das Video unter https://www.youtube.com/watch?v=KTr_lfgMfC0 . Ein Video mit Hans Sarpei zu truu orignal water und weitere Projekte mit den Markenbotschaftern sind bereits in Arbeit."Wir freuen uns, mit Jan Kralitschka und Hans Sarpei absolut glaubwürdige Botschafter gefunden zu haben", betont truu CEO Timo Krause. "Beide stehen für einen Lebensstil, der sich mit unseren Ansprüchen für Wohlbefinden und Umweltbewusstsein deckt", so Krause weiter.Zu truu:truu gehört zu den führenden Anbietern von hochwertigen Filteranlagen und innovativen Luftreinigungstechnologien. Mit den Wasserveredlungssystemen truu home, truu mobile und truu fountain sowie den dauerwirksamen Beschichtungen der truu original air Serie bietet das Unternehmen Produkte, die für reines, schadstofffreies Wasser sowie hygienisch saubere Raumluft und Kontaktflächen sorgen.truu.com (http://www.truu.com)Pressekontakt:media@truu.com