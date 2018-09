BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere Chef des Bundesnachrichtendienstes, August Hanning, hat sich hinter die Aussagen von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zu den Vorfällen in Chemnitz gestellt. "Ich habe große Probleme mit dem Begriff `Hetzjagd`. Das gibt dieses Video überhaupt nicht her", sagte Hanning am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".

Der Ex-BND-Präsident warf Regierungssprecher Steffen Seibert "eine verbale Übertreibung" vor. "Bevor der Regierungssprecher solche Äußerungen tätigt, sollte er sich bei den fachlich Zuständigen vergewissern, was tatsächlich vorgefallen ist", so Hanning. Er nannte Seiberts Äußerungen "vorschnell". Gleichzeitig forderte er die Politik auf, nun "verbal abzurüsten". Man müsse aufpassen, dass die Diskussion nicht dazu führe, die Vorkommnisse in Chemnitz zu verharmlosen. Auf die Frage, ob Maaßen im Amt bleiben könne, sagte Hanning: "Ja, sicher!"

Foto: über dts Nachrichtenagentur