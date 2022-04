Ex-BDI-Präsident Dieter Kempf soll neuer Gea-Aufsichtsratsvorsitzender werden

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der ehemalige BDI-Präsident Dieter Kempf soll neuer Aufsichtsratsvorsitzender des Anlagenbauers Gea werden. In einer außerordentlichen Sitzung des Gremiums sei dem Antrag auf gerichtliche Bestellung zugestimmt worden, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Freitagabend nach Börsenschluss in Düsseldorf mit. Vorbehaltlich der Bestellung sei er zudem zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden.

Kempf würde damit den Posten von Klaus Helmrich übernehmen, der sein Amt aus persönlichen Gründen zum 15. Mai niederlegen will. Er leitete den Angaben zufolge zwischen 2017 und 2020 den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate knickte die Gea-Aktie leicht ein./ngu/he