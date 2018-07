Ex-Außenminister Fischer warnt vor europäischem Zerfall

Potsdam (ots) - Vor dem Treffen des US-amerikanischen PräsidentenTrump mit dem russischen Präsidenten Putin in Helsinki warnte JoschkaFischer, ehemaliger deutscher Außenminister und Mitglied der ParteiBündnis90/Die Grünen, vor dem Zerfall Europas.Auf radioeins (RBB) sagte er am Montag in der Sendung "Der SchöneMorgen": "US-Präsident Donald Trump greift im Wesentlichen an, wasdie Stabilität und den Wohlstand Europas in den vergangenenJahrzehnten ausgemacht hat. Und im Zentrum steht Deutschland." Einmöglicher Deal zwischen Russland und den USA zulasten Europas sollteden Menschen in Europa Sorge bereiten, so Fischer weiter: "Es istoffensichtlich was passiert: Auf der einen Seite der Aufstieg Chinas,auf der anderen Seite die Verabschiedung der USA vom nordatlantischenBündnis, Russland nach wie vor ein mehr als unsicherer Kantonist aufdem europäischen Kontinent... Wir Europäer müssen endlich begreifen,dass es vorangehen muss. Wenn wir so schwach und gespalten bleiben,dann war's das im 21. Jahrhundert für die Zukunft Europas."Auch betonte Fischer die aber noch immer große Verbundenheit vonEuropa und den USA: "Die USA sind unser wichtigster Bündnispartnerund nach wie vor Sicherheitsgarant. Auch wenn das durch denPräsidenten mehr und mehr in Zweifel gezogen werde. Bei den USAhandelt es sich um eine Demokratie, eine der ältesten Demokratien,während es sich bei Russland um ein autoritäres System handelt."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgradioeinsChef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-31 100cvd@radioeins.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell