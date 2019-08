Frankfurt/Main (ots) -Sperrfrist: 20.08.2019 11:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.10 Jahre nach der Arcandor-Pleite sagt Middelhoff: "Mit mir hättees diese Insolvenz nicht gegeben"In diesem Jahr jährt sich zum zehnten Mal die Insolvenz vonArcandor, dem ehemaligen Mutterkonzern von KarstadtQuelle. Derfrühere Vorstandsvorsitzende des Handelskonzerns Thomas Middelhoffsieht darin im Interview mit dem Internetportal Etailment (dfvMediengruppe) bis heute einen vermeidbaren Fehler: "Mit mir hätte esdiese Insolvenz nicht gegeben." Das neue Buch, das er in dieser Wochevorstellt, trägt den Titel "Schuldig".Middelhoff hatte seinen Posten im Februar 2009, wenige Monate vorAnmeldung des Insolvenzverfahrens im Mai, aufgegeben. Im November2014 wurde er vom Landgericht Essen wegen Steuerhinterziehung undBetrug in 27 Fällen zu drei Jahren Haft verurteilt, von denen er zweiJahre und sieben Monate verbüßte. Inzwischen berät er Start-ups.Middelhoff steht wie kein anderer deutscher Top-Manager fürAufstieg, Größenwahn und Fall. Heute gibt er sich geläutert,beschreibt in Büchern seine Zeit im Gefängnis ("A115") und seineErfahrungen mit dem Scheitern und Wiederaufstehen. Sein aktuellesBuch "Schuldig" stellt er am Dienstag dieser Woche in Berlin vor.Im Etailment-Interview bezeichnet der einstige Überflieger derdeutschen Wirtschaft seinen damaligen Charakter als "gierig","hochmütig" und "süchtig nach Aufmerksamkeit". Die Lebenspleite("Reputation: kaputt. Wirtschaftliche Verhältnisse: kaputt. Beruf,Gesundheit, Familie: kaputt.") und die Arbeit in einer Werkstatt fürbehinderte Menschen habe ihn aber demütig gemacht. "Ich sitze nichthier und sage, dass die anderen schuld sind. Ich bin selbst schuld,durch meine eigenen Fehler."Den Kindern des ehemaligen Drogeriekönigs Anton Schlecker, dienach der Insolvenz ihres Unternehmens zu mehr als zwei Jahren Haftverurteilt wurden, rät er zu Freimütigkeit: "Wenn man sich selbstklar macht, dass ganz Deutschland weiß, dass du in Haft bist, dannkann man beginnen, darüber offen zu reden. Ich würde auch denSchleckers raten, offen damit umzugehen."Middelhoff, der nach Privatinsolvenz vom pfändungssicheren Teilseiner Bertelsmann-Pension lebt, holt die Vergangenheit immer wiederein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch immer. Es geht umMillionensummen, die der Manager vor seiner Privatinsolvenzverschoben haben soll. "Die Vorwürfe passen zu meinem Image. Man sagtsich: Irgendwo wird er schon seine Millionen haben", kommentiert erdas Verfahren.Middelhoff war von November 1998 bis Juli 2002 Vorstandschef desMedienkonzerns Bertelsmann. Im Juni 2004 wurde zum Vorsitzenden desAufsichtsrates der KarstadtQuelle AG bestellt, knapp ein Jahr späterwurde er Vorstandschef. Am 1. März 2009 löste ihn Karl-Gerhard Eickab, der dann zwei Monate später Insolvenz anmeldete.Das vollständige Interview mit Thomas Middelhoff lesen Sie aufetailment.dePressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: Der Handel, übermittelt durch news aktuell