Ewiges Eis, Dschungel und Vulkane - Expeditionskreuzfahrten boomen auf hohem Niveau (FOTO)

Krombach (ots) -Wasserrutschen, Klettergärten und riesigeSwimmingpool-Landschaften gibt es auf Expeditionsschiffen nicht, unddas ist auch gut so, sagen die Kunden. Sie suchen unberührte Natur,unbekannte Kulturen und Gegenden, die nur wenige Menschen zu Gesichtbekommen. Ein "Once-in-a-Liftetime"-Erlebnis soll es sein, das auchVielgereiste ins Staunen versetzt. Die Lieblingsrouten führen in dieArktis im Norden und die Gewässer der Antarktis. Hoch im Kurs stehenauch Naturziele wie die Galapagos-Inseln, exotische Archipele in derSüdsee oder Südamerika-Touren mit Ausflügen in den Regenwald. Dasrenommierte Online-Portal kreuzfahrten.de kennt die spannendstenReisen.Die Reedereien verzeichnen steigende Buchungszahlen und rüstenihre Flotten auf. Hapag-Lloyd Cruises, seit vielen Jahren mit der MSBremen und der MS Hanseatic auf Abenteuerkurs, wird mit der Hanseaticnature und der Hanseatic inspiration zwei neue Schiffe in Dienststellen. Die norwegische Reederei Hurtigruten erweitert ihre Flotteum die umweltfreundlichen Schiffe Roald Amundsen und Fridtjof Nansen.Kreuzfahrten boomen und viele Expeditionskreuzer sind lange im Vorausausgebucht.Im Mittelpunkt der Reisen stehen meist die Fahrtgebiete, doch dieAuswahl des Schiffes ist ebenso wichtig. Eher rustikal geht es aufumgebauten Forschungsschiffen zu. Für Kost und Logis ist gesorgt, fürHigh-End eher nicht. Wer mehr will, sollte Reedereien wieHapag-Lloyd, Silversea Cruises oder Ponant wählen. Sie kombinierendie Vorzüge einer Luxus-Kreuzfahrt mit exotischen Routen undAusflügen. Die Passagiere beobachten tagsüber bei Ponant Pinguine imEis und speisen abends an Bord auf Sterne-Niveau.Expeditionsschiffe sind klein und für diese Reisen konstruiert.Sie müssen für polare Regionen eine Eisklasse vorweisen, ummanövrierfähig zu bleiben, wenn das Wasser gefriert. Andere Schiffehaben einen geringen Tiefgang, um kleine Inseln und seichte Buchtenanzulaufen. Deshalb gibt es Expeditionensreisen nicht zumSchnäppchenpreis. Wenige Passagiere und verstärkte Rümpfe sowieZodiacs für Ausflüge kosten genauso wie Experten, die Ausflüge mitVorträgen begleiten. Ein weiterer Kostenfaktor ist die Anreise:Kreuzfahrten zu den Galapagos-Inseln erfordern Flugtickets nachSüdamerika.Klassiker bei Expeditionen per Schiff sind die Polarregionen derArktis und Antarktis, Gegenden, in die kein Landweg führt. Hoch inden Norden oder tief in den Süden, das ist die erste Entscheidung voreiner Reise in die Kälte. Antarktis-Passagiere begeben sich auf dieSpuren des britischen Polarforschers Sir Ernest Shackleton, der vorgut 100 Jahren mit seinem Schiff Endurance ins ewige Eis vordrang.Auf die modernen Passagiere warten unvergessliche Eindrücke dereinzigartigen Tierwelt mit Pinguinen, Robben, Walen und Seevögeln.Landgänge, Zodiac-Ausflüge und Vorträge von Meeresbiologen oderGletscherforschern ergänzen das Programm. Nicht ganz so weit südlichgehen Kreuzfahrten rund um Feuerland, der Südspitze Südamerikas, etwadurch den Beagle-Kanal und zum Kap Hoorn.Doch nicht nur im Süden, auch hoch im Norden warten polareTraumreisen. Die Westküste Grönlands ist spannend für alle, die nichtnur Buckel-, Mink- und Finnwale sehen, sondern auch wissen wollen,wie Menschen in eiskalter Umgebung überleben. Ein Highlight ist dertiefblaue Ilulissat-Fjord, durch den zahllose Eisberge treiben.Eisbären lassen sich am besten auf Spitzbergen beobachten, ebensoEisfüchse, Robben und Walrosse. Legendäre Expeditionsrouten sind dieNord-West-Passage von Island über Kanada bis zur Beringstraße nachKamtschatka im kalten Osten Russlands und die 6.500 Kilometer langeNord-Ost-Passage, einem Seeweg im Nordpolarmeer entlang derNordküsten Europas und Asiens bis zur Beringstraße. Lange Zeit wardie Route aus politischen Gründen nicht befahrbar. Seit 2014 bietetHapag-Lloyd die Tour als erste nicht-russische Reederei an.Ein wärmeres Erlebnis für Kreuzfahrer sind die Galapagos-Inselnrund tausend Kilometer vor der Küste Ecuadors. Hier lebt eine Tier-und Pflanzenwelt, die es weltweit nirgendwo gibt. 97 Prozent derGalapagos-Inseln sind als Nationalpark ausgewiesen. Vor allem dieRiesen-Schildkröten, die über hundert Jahre alt werden und einigehundert Kilo auf die Waage bringen, sind eine Attraktion. Doch damitnicht genug: Es gibt weitere Ziele in Südamerika, Australien undAfrika für kleine und gut ausgerüstete Expeditionsschiffe. Sie führenin Regionen, Inselwelten und Flussarme, die von Land kaum zugänglichsind.Die Zahl der Schiffe auf Abenteuerkurs hat sich in den vergangenJahren erhöht. Im Top-Segment fährt neben Hapag-Lloyd die ReedereiSilversea Cruises mit. Sie verfügt über vier Expeditionsschiffe: DieSilver Cloud ist ein echter Eisbrecher und wirbt mit dem einzigenRelais- & Chateau-Restaurant in der Antarktis. Die Silver Explorerpunktet mit Eisklasse 1A und ist mit zwölf Zodiac-Booten weltweitunterwegs. Die Silver Discoverer hat einen sehr geringen Tiefgang undkann abgelegene Küsten ansteuern. Die Silver Galapagos bietet Platzfür 100 Passagiere zur Erkundung der Galapagos-Inseln.Die französische Reederei Ponant ist Marktführer beiPolarexpeditionen. Die vier Schiffe Le Boréal, L'Austral, Le Soléalund Le Lyrial gehören zur Stammflotte. Dazu kommen vier neue Schiffemit je 92 Kabinen. Neben den White expeditions in Polarregionen solles auch Blue expeditions zu den Inseln Ozeaniens geben und Greenexpeditions an den Amazonas, nach Papua-Neuguinea und in denIndischen Ozean. Celebrity Cruises bietet mit der CelebrityXpedition, der Celebrity Xperience und der Celebrity Xploration dreiKreuzer mit Yacht-Charakter, die um die Galapagos-Inseln fahren. BeiHurtigruten sind die MS Fram und die MS Midnatsol beliebt fürAntarktis-Fahrten, die MS Nordstjernen für Touren in die norwegischeArktis und die MS Spitsbergen für Reisen zu den Inselgruppen desNordatlantiks. Neue Schiffe mit Eisklasse und je 300 Kabinen sindbestellt.Neben den bekannten Reedereien gibt es weitere Entdecker-Schiffemit unterschiedlichem Charakter. Die Bandbreite reicht vomAtom-Eisbrecher 50 Years of Victory für Nordpol-Fahrten über dasehemalige Forschungsschiff MS Plancius bis zu den Großseglern vonStar Clippers oder Sea Cloud, die in versteckte Inselweltenvordringen. Nicht zu vergessen sind die vielen Flussschiffe, dieMekong, Ganges, Irrawaddy oder den Amazonas befahren.Die Nees-Reisen AG hat sich seit 2002 als unabhängiger Spezialistauf Kreuzfahrten konzentriert. Mit mehr als 35.000 Reisenden in 2017ist Nees einer der größten Vermittler von Kreuzfahrten imdeutschsprachigen Raum. Das Unternehmen betreibt mehr als 20 aktive
Websites und verkauft in mehreren Sprachen ausschließlich
Kreuzfahrten und damit verbundene Zusatzleistungen. Rund 20.000
Kreuzfahrten mit etwa 50 Reedereien und Veranstalter für Hochsee- und
Flusskreuzfahrten können gebucht werden. Davon sind zahlreiche
Reedereien mittels direkter Schnittstellen an die Datenbank von Nees
Reisen angebunden. Ein mit Reise-Profis besetztes Service-Center,
eine IATA-Agentur zur Buchung von Flügen und kostenlose
Service-Nummern (0800) in Deutschland, Österreich und der Schweiz
gehören zu den Dienstleistungen des Familienunternehmens.