"Ewige Helden - Die Winterspiele" - Die eisige Revanche ab 04.12. dienstags um 20:15 Uhr bei VOX

Köln (ots) - Spitzenleistung bei bis zu -25 Grad Celsius: Welcherehemalige Spitzensportler schnappt sich auch bei Kälte und Eis denTitel "Bester der Besten"? In "Ewige Helden - Die Winterspiele" (ab04.12. dienstags um 20:15 bei VOX) treten acht der bisherigen "EwigeHelden"-Teilnehmer im frostigen Lappland gegeneinander an, um auchunter extremen Bedingungen ihre sportliche Vielseitigkeit unterBeweis zu stellen und am Ende den Sieger der Winterspiele zu küren.Mit dabei sind Skifahrerin Hilde Gerg, Wasserspringer Sascha Klein,Kunstturner Phillip Boy, Langläuferin Evi Sachenbacher-Stehle,Siebenkämpferin Jennifer Oeser, Beachvolleyballer Julius Brink,Handballer Pascal Hens und die rhythmische Sportgymnastin MagdalenaBreszka. In drei Folgen stellen sich die Top-Athleten achtwinterlichen Wettkämpfen, bevor die drei stärksten unter Ihnen denalles entscheidenden Finalparcours meistern müssen.Neben den Wettkämpfen teilen die Sportler auch private, emotionaleAugenblicke. In ihrer Villa blicken die Athleten auf ihrepersönlichen Heldenmomente der Sportgeschichte zurück. So bringtHilde Gerg den anderen Sportlern und Zuschauern die unglaublicheLeistung von Skirennläufer Hermann Maier bei den Olympischen Spielen1998 in Nagano näher, bei denen er trotz seines Jahrhundert-Sturzeszweifacher Olympiasieger wird. Pascal Hens taucht nochmals in dasFußball-Sommermärchen 2006 ein und erzählt, wie die anhaltendeEuphorie das Handballteam bei seiner darauffolgenden WM im eigenenLand beflügelte. Gemeinsam sprechen die Athleten über Rückschläge,Kampfgeist und außergewöhnliche Sportler, die sie als Mensch undSportler beeinflusst, inspiriert und geprägt haben.Darüber hinaus stehen die vielfältigen Wettkämpfe in derfinnischen Schneelandschaft im Mittelpunkt. Hilde Gerg und EviSachenbacher-Stehle dürfen sich allerdings nicht auf ihre Erfahrungim Wintersport ausruhen - denn das rasante Schnee Scooter-Rennen aufder Skipiste ist auch für sie eine neue Herausforderung! Überdieswird an der Skisprungschanze bei den Winterspielen nicht wie üblichgesprungen. Vielmehr müssen die Athleten die Steigung zu Fuß nachoben bewältigen. Ein scharfer Konkurrenzkampf ist besonders zwischenSascha Klein und Phillip Boy zu erwarten, die sich schon im Finaleder dritten Staffel "Ewige Helden" gegenüberstanden. Boy musste sichim heißen Andalusien geschlagen geben - doch kann TitelverteidigerSascha Klein auch bei Minustemperaturen seine Leistungen abrufen? Undwie gehen die anderen Top-Athleten Pascal Hens, Jennifer Oeser,Julius Brink und Magdalena Breszka mit der klirrenden Kälte um?Begleitet werden die Ausnahmesportler von Spielleiter und SkilegendeMarkus Wasmeier, der den Sportlern dieses Mal auch in einememotionalen Rückblick seine spannende Karriere vorstellen kann.Kommentiert werden die Winterspiele von Sportkommentator MarcoHagemann.Welcher Top-Athlet beweist bei eisiger Kälte starke Nerven undkann physische Höchstleistungen abliefern? Und welche Heldenmomentesorgten bei den Sportlern besonders für Gänsehaut? Das und mehr zeigtVOX ab dem 4.12. in drei Folgen dienstags um 20:15 Uhr in "EwigeHelden - Die Winterspiele"."Ewige Helden" 2019Von Lappland ins warme Spanien: Im Frühjahr treten wieder achtSportlegenden in Andalusien gegeneinander an, um in der viertenStaffel von "Ewige Helden" den "Besten der Besten" zu küren. Mitdabei sind Skispringer Sven Hannawald, Gewichtheber Matthias Steiner,Biathletin Andrea Burke, Boxerin Susi Kentikian, DegenfechterinBritta Heidemann, Welthandballerin Nadine Krause, EishockeyspielerChristian Erhoff und Bobsportler Kevin Kuske.