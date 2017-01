"Ewige Helden" mit Fabian Hambüchen, Tanja Szewczenko, Julius Brink, Silke Kraushaar-Pielach, Björn Otto, Evi Sachenbacher-Stehle, Nils Schumann und Fanny Cihlar ab 14.2. bei VOX

Köln (ots) - Neue Einblicke, neue Wettkämpfe, neue Regeln! Achtder erfolgreichsten deutschen Top-Athleten geben bei VOX wiederalles, um der Beste der Besten zu sein! In neuen, spannendenWettkämpfen wollen Kunstturner und frischgebackener OlympiasiegerFabian Hambüchen, Eiskunstlauf-Star und Schauspielerin TanjaSzewczenko, Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink,Weltklasse-Rennrodlerin Silke Kraushaar-Pielach, einer dererfolgreichsten deutschen Stabhochspringer Björn Otto,Langlauf-Olympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle, Olympiasieger im800-Meter-Lauf Nils Schumann sowie Spielmacherin derHockeynationalmannschaft und Olympiasiegerin Fanny Cihlar in derzweiten Staffel von "Ewige Helden" (ab 14.02. dienstags um 20:15 Uhr)herausfinden, wer von ihnen der vielseitigste Athlet ist. Dabeiwerden die Sportler von Ski-Legende und Spielleiter Markus Wasmeierbegleitet, Sportreporter Marco Hagemann kommentiert die Spiele. Inacht Folgen der Sportler-Doku blicken die einstigen Olympiasieger undWeltmeister außerdem auf ihre Ausnahmekarrieren zurück und gebeneinen tiefen Einblick in ihre Sportler-Seelen.Bis zum großen Finale wohnen alle acht "Ewigen Helden" in einerspanischen Villa zusammen, bestreiten gemeinsam Wettkämpfe und lernensich privat kennen. Die Profis teilen sich die Zimmer, essengemeinsam und verbringen ihre Freizeit miteinander. Dabei steht injeder Woche einer der Athleten im Fokus, der den anderen in einempersönlichen Film seinen eigenen Werdegang, seine Erfolge undNiederlagen vorstellt. Doch "Ewige Helden" müssen auch echteHeldentaten vollbringen! In den von Doppelolympiasieger undSkiweltmeister Markus Wasmeier geleiteten und von Marco Hagemannkommentierten Wettkämpfen gilt es, bis zum großen Finale alles zugeben - niemand scheidet mehr vorzeitig aus.Jede Woche treten die "Ewigen Helden" in drei Wettkämpfengegeneinander an. Neu in dieser Staffel ist das Heimspiel. In der ihmgewidmeten Folge wird jeder Athlet in einer selbstgewähltenParadedisziplin gegen die anderen antreten und mit seinen ganzspeziellen Fähigkeiten zeigen, was ihn zum Weltklasse-Sportler macht.Die besten drei, die nach allen 24 Wettkämpfen in der Gesamtwertungganz oben stehen, ziehen in der achten Folge ins große Finale ein.Denn nur einer kann der Beste der Besten werden.Wie sich acht der erfolgreichsten deutschen Top-Athleten in densportlichen Wettkämpfen schlagen und wie emotional die gemeinsamenRückblicke auf ihre Ausnahmekarrieren werden, zeigt VOX in derSportler-Doku "Ewige Helden" ab dem 14.02. dienstags um 20:15 Uhr.Produziert wird die Sportler-Doku von Tresor TV.Statements und Biografien aller Sportler und weitere Infos zu"Ewige Helden" finden Sie im VOX-Pressezentrum unterhttp://kommunikation.vox.de.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationNiklas FauteckTelefon: 0221/456 74403Birte WaldTelefon: 0221/456 74405Bei Fotowünschen:VOX BildredaktionJasmin MenzerTelefon: 0221/456 74281Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell