"Ewige Helden" 2019 - diese ehemaligen Spitzen-Athleten sind im Frühjahr bei VOX dabei!

Der Wettkampf steht bevor. Im Frühjahr 2019 wollenbei VOX erneut acht ehemalige Profisportler herausfinden, wer vonihnen der Beste der Besten ist: Skispringer Sven Hannawald,Gewichtheber Matthias Steiner, Biathletin Andrea Burke ehemalsHenkel, Fechterin Britta Heidemann, Boxerin Susi Kentikian,Handballerin Nadine Krause, Eishockeyspieler Christian Ehrhoff undBobsportler Kevin Kuske kämpfen in der vierten Staffel "Ewige Helden"um den Titel. Außerdem schauen die Ausnahme-Athleten in emotionalenRückblicken auf ihre Ausnahmekarrieren zurück. Begleitet werden siebeim Kräftemessen von Ski-Legende und Spielleiter Markus Wasmeier,Sportreporter Marco Hagemann kommentiert die 24 spannenden Wettkämpfein Andalusien.Die "Ewigen Helden" 2019 im Überblick:Sven Hannawald (43) gewann als erster Skispringer alle Wettbewerbebei der Vierschanzentournee. Der zweimalige Skiflug-Weltmeister holtemit der Deutschen Mannschaft die Goldmedaille bei den OlympischenSpielen und wurde zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt. Inseiner Karriere stellte er auf zehn Schanzen neue Weitenrekorde auf.Gewichtheber Matthias Steiner (36) wurde im Superschwergewichtüber 105 Kilogramm Olympiasieger, Europameister und Weltmeister. Alserster Vertreter seiner Sportart wurde der gebürtige Österreicher zuDeutschlands Sportler des Jahres gewählt.Biathletin Andrea Burke ehemals Henkel (40) gewann bei OlympischenSpielen zweimal die Goldmedaille und je einmal Silber und Bronze. BeiWeltmeisterschaften holte sie acht Mal Gold und war die ersteBiathletin, die in allen bis dato olympischen Disziplinen gewinnenkonnte. In ihrer Weltcup-Karriere stand sie bei 46 Einzel- undStaffelläufen auf Platz 1 und gewann einmal den Gesamtweltcup.Britta Heidemann (35) gelang als erste Degenfechterin das "GoldenTriple": Sie wurde hintereinander Weltmeisterin, Olympiasiegerin undEuropameisterin. Neben dieser einmaligen Leistung, die bedeutendstenTitel gleichzeitig innezuhalten, gewann sie drei Medaillen bei dreiolympischen Spielen, insgesamt elf Medaillen bei Weltmeisterschaftenund zahlreiche Weltcupsiege.Boxerin Susi Kentikian (30) gewann in ihrer Karriere dieWeltmeistertitel von WBA, WIBF und WBO. Die "Killerqueen" ist mit bis300 Schlägen pro Minute die schnellste Boxerin der Welt und gewann 36ihrer insgesamt 39 Kämpfe, davon 17 durch K.o.Nadine Krause (36) wurde als erste deutsche Spielerin zurWelthandballerin gewählt. Mit Deutschland gewann sie WM-Bronze, mitihren Teams feierte sie Titel im Deutschen Pokal, dem Dänischen Pokalund im Europapokal. Als Torschützenkönigin war sie bei Welt- undEuropameisterschaften sowie in der Bundesliga und dänischen Ligaerfolgreich.Eishockeyspieler Christian Ehrhoff (36) gewann mit dem deutschenNationalteam sensationell die Silbermedaille bei den OlympischenSpielen 2018 in Pyeongchang und war schließlich offiziellerFahnenträger der deutschen Olympiamannschaft bei der Abschlussfeier.Insgesamt machte er über 850 Spiele in der NHL und 300 in der DEL.Für Deutschland lief er über 100 Mal aufs Eis.Bobsportler Kevin Kuske (39) war in verschiedenen deutschen Teamsaktiv und galt er als einer der schnellsten Anschieber der Welt. Aufden ersten Metern war er schneller als Usain Bolt. Er gewann vierGold- und zwei Silbermedaillen bei Olympischen Winterspielen und istdamit der erfolgreichste Bobsportler der Welt."Ewige Helden - Die Winterspiele" 2018Ein Wiedersehen mit acht Sportlegenden aus Staffel 2 und 3 gibt esaußerdem bereits im Winter 2018: Denn dann geht es im neuen Special"Ewige Helden - Die Winterspiele" für sie in die Kälte. In Lapplandtreten die ehemaligen Weltklasse-Athleten Evi Sachenbacher-Stehle,Julius Brink, Pascal Hens, Magdalena Brzeska, Hilde Gerg, PhilippBoy, Jennifer Oeser und Sascha Klein in Winter-Wettkämpfengegeneinander an und wollen dabei wieder nur eins: Der Beste derBesten werden!Produziert wird die Sportler-Doku von Tresor TV im Auftrag vonVOX.