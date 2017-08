Ewald Lienen wird Sky Experte

Unterföhring (ots) -- Der 63-Jährige wird vor allem bei "Sky90", aber auch bei denUEFA-Champions-League-Sendungen von Sky zu sehen sein- Erster Einsatz ist bereits am Montag, 21. August ab 22.30 Uhrbei "Sky90"Kurz vor Schließung des Transferfensters vermeldet Sky Deutschlandeinen weiteren hochkarätigen Neuzugang. Ewald Lienen, langjährigerBundesliga-Profi, Bundesliga-Trainer und mittlerweile TechnischerDirektor verstärkt ab sofort das Sky Expertenteam.Der 63-Jährige wird als Sky Experte in der kommenden Spielzeitüberwiegend bei "Sky90" am Montagabend zum Einsatz kommen. Darüberhinaus wird er im Laufe der Saison auch mehrere Auftritte in denUEFA-Champions-League-Sendungen von Sky absolvieren. Seine Tätigkeitals Technischer Direktor des FC St. Pauli bleibt davon unberührt.Ewald Lienen: "Beruflich wie privat ist der Fußball meine großeLeidenschaft. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Sky unddarauf, künftig regelmäßig über das aktuelle Fußballgeschehen zudiskutieren. Wer mich kennt, der weiß, dass ich immer offen das sage,was ich denke. So werde ich es auch in Zukunft in meiner neuen Rollebei Sky halten."Burkhard Weber, Sky Sport Chefredakteur: "Kompetent,meinungsstark, immer geradeaus: Ewald Lienen steht für dieEigenschaften, auf die wir bei unseren Sky Experten besonders Wertlegen. Er ist im besten Sinne fußballverrückt und blickt dabei aberauch immer über den Tellerrand des Sports hinaus. Unsere Zuschauerdürfen sich auf einen absoluten Kenner der Bundesliga und seineunverwechselbare direkte Art freuen."Ewald Lienen ist seit über 40 Jahren im Profifußball tätig. Von1974 bis 1992 war er als Spieler für Arminia Bielefeld, BorussiaMönchengladbach und den MSV Duisburg in der Bundesliga und 2.Bundesliga aktiv. Seine anschließende Trainerlaufbahn führte ihnzuletzt zum FC St. Pauli, bei dem er vor dieser Saison von derTrainerbank ins Amt des Technischen Direktors wechselte. Für seineklaren Meinungen auch zu Themen über den Fußball hinaus zeichnete ihn11FREUNDE in diesem Sommer als "Typ der Saison" aus.Bereits am ersten Spieltag dürfen sich Sky Kunden auf die Premierevon Ewald Lienen als Sky Experte freuen. Am Montagabend ist er ab22.30 Uhr bei "Sky90" zu Gast. Moderator Patrick Wasserziehr begrüßtdie Zuschauer direkt im Anschluss an das Montagabendspiel zwischenArminia Bielefeld und dem MSV Duisburg auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell