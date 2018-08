Ewald Burgener wird neuer CEO der Valiant Bank AG

Bern (awp) - Valiant hat einen Nachfolger für Markus Gygax an der Führungsspitze bestimmt: Sein heutiger Stellvertreter und Finanzchef Ewald Burgener soll den Chefposten ab Mai 2019 übernehmen. Gygax wird dann an der nächsten Generalversammlung in den Verwaltungsrat wechseln.

Es ist geplant, dass Gygax dann ab 2020 das Präsidium übernimmt, wie die Valiant bereits im Februar angekündigt hatte. Für seine Nachfolge in ...

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten