Evraz-Aktie: Das ändert gar nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Evraz":

Das Bergbauunternehmen Evraz hat seinen Sitz zwar in London, ist aber dennoch zu weiten Teilen auf den russischen Markt fokussiert. Was das in der aktuellen für Folgen nach sich zieht, dürfte sich jeder leicht selbst ausmalen können. Aufgrund des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen Sanktionen des Westens befindet das Papier sich im freien Fall.

Am Freitag bäumten die Bullen sich zwar noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung