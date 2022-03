Evraz Aktie: Themen sind „out“, oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Evraz":

…(Stahlproduktion mit Wasserstoff ausgenommen). Und der Konzern Evraz setzt vereinfacht gesagt genau auf diese drei Bereiche. Gewiss, der rechtliche Sitz der Aktiengesellschaft ist in London. Doch in Russland werden von Evraz Kohle und Stahl produziert. Dort erfolgt die Stahlproduktion in einem Stahlwerk in der Ural-Region und in einem in Sibirien. Walzwerke hat das Unternehmen aber wiederum auch in anderen Ländern wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung