Evraz-Aktie: Kein Grund zur Sorge?

Die Ukraine-Krise ist auch bei der Evraz-Aktie das beherrschende Thema, operiert der Stahlkonzern doch zu wesentlichen Teilen in Russland, welches derzeit von Sanktionen aus dem Westen in beispielloser Manier überzogen wird. Der Konzern selbst sieht sich allerdings nicht als Ziel derartiger Maßnahmen, da das in London ansässige Unternehmen keine Verbindungen zur russischen Regierung habe.

Die Anleger scheinen da ihre Zweifel zu haben ...



