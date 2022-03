Evraz-Aktie: Jetzt wird’s ernst!

Weitere Suchergebnisse zu "Evraz":

Die Evraz-Aktie war in den letzten Tagen eine der wenigen Aktien mit starkem Russland-Bezug, die noch handelbar war. Doch seit gestern kann auch sie nicht mehr an der Londoner Börse ge- und verkauft werden. Was war geschehen?

Sanktionen gegen den Haupteigentümer

Bei Evraz überschlagen sich momentan die Ereignisse. Heute ist der zehnköpfige Vorstand des Stahl- und Bergbaukonzerns geschlossen zurückgetreten, nachdem Sanktionen gegen den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



