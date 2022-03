Evraz-Aktie: Eine einmalige Gelegenheit?

Nachdem Gerüchte auftraten, dass bei Evraz der Großaktionär Roman Abramowitsch enge Kontakte zum russischen Machthaber Wladimir Putin pflegen soll, stürzte die Aktie des Unternehmens in bisher ungeahnte Tiefen. Auch die nicht unwesentlichen Aktivitäten des Unternehmens in Russland ließen bei den Anlegern angesichts des Kriegs in der Ukraine Zweifel aufkommen.

Das Ganze führte dazu, dass der Titel innerhalb von nur zwei Wochen um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung