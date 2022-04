Evraz-Aktie: Aus und vorbei!

Im vergangenen Jahr noch kündigte Evraz Pläne an, seine Kohlegeschäfte auszugliedern und in einem neuen, börsennotierten Unternehmen unterzubringen. Das sollte auf den Namen Raspadskaya hören und wohl im Laufe dieses Jahres seinen Weg an die Börse finden.

Nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine wurden die Pläne allerdings zunächst auf Eis gelegt und nun erteilt der Konzern dem Ganzen auch eine generelle Absage.



