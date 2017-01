Evotec: Der wöchentliche „Wahnsinn“ geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Lieber Leser,

mittlerweile hat man sich fast schon daran gewöhnt, dass Evotec quasi wöchentlich mit bedeutsamen Nachrichten aufwartet. Wichtige Forschungserfolge oder neue vielversprechende Forschungskooperationen mit großen Pharmaunternehmen gab es 2016 reihenweise zu vermelden. Und auch das neue Jahr beginnt genauso wie das alte Jahr geendet hat. Erst vor wenigen Tagen gab das Hamburger Biotechnologieunternehmen den Betriebsstart eines Joint Ventures in Kanada bekannt.

Neue Kooperation im Land der aufgehenden Sonne

Nun folgt die nächste Nachricht, nämlich dass in Japan eine Forschungszusammenarbeit mit Asahi Kasei Pharma auf dem Gebiet der Ionenkanalforschung vereinbart wurde. Bei Asahi Kasei Pharma handelt es sich um ein großes japanisches Pharmaunternehmen, das zuletzt einen Jahresumsatz von rund 18 Mrd. Dollar erwirtschaften konnte. „Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit Asahi Kasei Pharma in eine vollständig integrierte Wirkstoffforschungskooperation zu überführen. Evotec verfügt über eine der umfangreichsten Plattformen in der Ionenkanalforschung. Diese Kooperation ist eine weitere Validierung dieser Plattform sowie unserer Screening-Bibliothek. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Arbeit mit unseren Kollegen von Asahi Kasei Pharma“, sagte Dr. Mario Polywka, der bei Evotec das operative Geschäft verantwortet. Ziel sei es, wichtige Substanzen (sogenannte Hits) zu optimieren.

Was macht die Aktie?

Die Evotec-Aktie ist zuletzt etwas zum Erliegen gekommen, nachdem es 2016 quasi ununterbrochen nach oben ging. Auf 12-Monats-Sicht kletterte der Anteilsschein um etwa 130 Prozent und war damit neben SLM Solutions der Top-Performer im deutschen Technologiewerte-Index. Kein Wunder also, dass es nun erst einmal eine kleine Verschnaufpause gibt. Doch wenn die Nachrichtenfrequenz weiterhin so hoch bleibt, steht einer neuerlichen Kursrallye im Prinzip nichts im Wege.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse