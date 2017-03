Evotec will bei wichtigen Kennzahlen „signifikant“ zulegen!

Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics":

Liebe Leser,

wie berichtet hat Evotec am 28. März 2017 seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Das Hamburger Biotechunternehmen verbuchte beim Umsatz sowie beim Ergebnis große Zuwächse und erreichte damit sämtliche Finanzziele. Im Rahmen der Vorlage der Jahreszahlen gab Evotec auch einen Ausblick für 2017.

Prognose basiert künftig auf dem Gesamtumsatz

Die bislang auf den Basisumsatz (vor Umsätzen aus Abschlagszahlungen, Lizenzen und Meilensteinen) ausgelegte Umsatzprognose richtet sich ab dem laufenden Geschäftsjahr auf den Gesamtumsatz des Unternehmens.

„Das Erreichen individueller Meilensteine bezieht sich auf einzelne Ereignisse, die bestimmte Unsicherheits- und Risikoprofile aufweisen, über die Evotec keine vollständige Kontrolle hat“, erläutert das Biotechunternehmen in der Pressemitteilung zur Vorlage der Jahreszahlen: „Infolge einer zunehmenden Anzahl von Projekten mit Anspruch auf Meilensteinen werden, unter Berücksichtigung der Erfolgswahrscheinlichkeiten, meilensteinbasierte Umsätze in ihrem Gesamtumfang besser prognostizierbar.“

Evotec geht davon aus, dass Meilensteine insgesamt zunehmend die Profitabilität und den Umsatz des Konzerns voranbringen.

„Fortsetzung der starken Performance“

Für den Konzernumsatz prognostiziert Evotec ein Wachstum von mehr als 15% (Vorjahr: 164,5 Mio. Euro). Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Konzerns erwartet das Biotechunternehmen einen „signifikanten Anstieg gegenüber 2016“ (Vorjahr: 36,2 Mio. Euro). Die Aufwendungen im Bereich Forschung und Entwicklung (F+E) sollen bei rund 20 Mio. Euro liegen (Vorjahr: 18,1 Mio. Euro). Nach eigenen Angaben erwartet Evotec damit eine „Fortsetzung der starken Performance“.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.