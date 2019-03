Evotec verspricht für 2019 weiteres Wachstum

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Biotechnologieunternehmen Evotec peilt nach einem Umatz- und Ergebnissprung im vergangenen Jahr für 2019 weitere Zuwächse an.



Im laufenden Jahr wollen die Hanseaten ihre Erlöse aus Verträgen mit Kunden um etwa zehn Prozent steigern, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Auch das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll im gleichen Maß zulegen. Dabei sprach Evotec bereits von einem "sehr guten Start" in das neue Jahr.

Im vergangenen Jahr war das Umsatz- und Ergebnisplus noch deutlich höher ausgefallen: Der Umsatz zog um 42 Prozent auf 375,4 Millionen Euro an, unter anderem auch, weil bei Evotec zahlreiche Meilensteinzahlungen aus Partnerprogrammen flossen. Auch der übernommene US-Auftragsforscher Aptuit steuerte seinen Beitrag bei, hinzu kam ein gut laufendes Tagesgeschäft.

Das bereinigte Ebitda verbesserte sich um 67 Prozent auf 95,5 Millionen Euro, ohne Einmaleffekte etwas aus Steuergutschriften waren es 92 Millionen Euro. Unter dem Strich entfiel auf die Anteilseigner ein Gewinn von rund 84 Millionen Euro - nach knapp 23,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor./tav/jha/