Evotec und Sanofi erweitern Zusammenarbeit

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Arzneimittelforscher Evotec erweitert seine Zusammenarbeit mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi .



Die neue Initiative sieht Forschungspartnerschaften mit akademischen Einrichtungen weltweit bei Krankheitsbereichen mit hohem ungedeckten medizinischen Bedarf vor, wie Evotec am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Die Zusammenarbeit beider Unternehmen werde in den kommenden drei Jahren auf die Schaffung mehrerer sogenannter niedermolekularer Programme und deren Entwicklung liegen.

Sanofi erhalte zudem die Option, jedes aus dieser Zusammenarbeit hervorgehende Projekt bei Erreichen bestimmter Meilensteine in die eigene Entwicklungsverantwortung zu übernehmen./nas/jha/