Evotec und Eternygen entwickeln Therapie für Stoffwechselerkrankungen

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Biotechunternehmen Evotec investiert in den Berliner Wirkstoffentwickler Eternygen.



Evotec beteiligte sich an einer ersten Finanzierungsrunde, die ein Gesamtvolumen von 8 Millionen Euro umfasst. Wie hoch die Evotec-Beteiligung ausfällt, wollte das Hamburger Unternehmen am Montag nicht mitteilen. Eternygen ist eine Biotech-Firma, die sich auf Stoffwechselerkrankungen fokussiert. Mit dem eingesammelten Geld soll eine neuartige Therapie in diesem Feld vorangebracht werden. Evotec werde jegliche vorklinische Entwicklungsleistung übernehmen./ees/jha/stb