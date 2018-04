Evotec und Bayer entwickeln dritten Arzneimittel-Kandidaten

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Biotech-Unternehmen Evotec kommt im Forschungsbündnis mit dem Pharmakonzern Bayer bei der Entwicklung eines dritten Arzneimittel-Kandidaten für die Behandlung des Frauenleidens Endometriose voran.



Die Unternehmen hätten eine vielversprechende Substanz in die Phase I überführt, teilte die im TecDax notierte Gesellschaft am Mittwoch in Hamburg mit.

Bayer und Evotec hatten die Allianz im Oktober 2012 geschlossen. Dabei zielten beide Unternehmen darauf ab, gemeinsam innerhalb von fünf Jahren drei klinische Arzneimittel-Kandidaten zu entwickeln. An der gynäkologischen Erkrankung Endometriose sind den Angaben zufolge weltweit etwa 176 Millionen Frauen betroffen./mne/das