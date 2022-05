Evotec und Almirall: Partnerschaft mit dreistelligem Mio EUR Potential. Aber an der Börse zählt das wohl wenig…

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) und Almirall S.A. (ALM), ein weltweit tätiges Biopharma-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Hautgesundheit, gaben heute eine Multi-Target-Allianz im Bereich medizinischer Dermatologie bekannt. Und was macht die Börse? Keine erkennbare Reaktion. Wie bei der Diabetes-Kooperationsmeldung mit Sernova vom Dienstag – Potential für Evotec neben einer strategischen Beteiligung an Sernova in Höhe von 27 Mio CAD besteht in Form einer potentiellen Gewinnteilung. Trotzdem zuerst die finanziellen Eckdaten der heutigen Kooperation: Im Rahmen der Vereinbarung erhält Evotec eine nicht genannte Abschlagszahlung, Forschungszahlungen, erfolgsabhängige Meilensteine mit einem Potenzial von bis zu 230 Mio EUR pro Programm sowie Beteiligungen am Nettoumsatz im hohen einstelligen Prozentbereich.

Evotec erweitert die Zahl der „Eisen im Feuer“ kontinuierlich – aber der Kurs der Evotec Aktie scheint in der Biotechnology-Ablehnungsphase der Anleger verfangen

Die Allianz soll Evotecs vollintegrierte multimodale Plattform nutzen und sie mit Almiralls führender Expertise in der medizinischen Dermatologie verbinden. Beide Partner wollen Wirkstoffziele in den Forschungsprozess einbringen. Evotec soll idafür hre vollständig integrierte KI/ML-gesteuerte EVOiR&D-Plattform für Wirkstoffforschung und präklinische Entwicklung einsetzen und Almirall solldie Verantwortung für die klinische Entwicklung und die Vermarktung übernehmen.

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Almirall, einem der führenden Unternehmen auf dem Gebiet der medizinischen Dermatologie. Die Kollaboration hat das Potenzial, vielen Patienten, die an schweren Hautkrankheiten wie atopischer Dermatitis oder Basalzellkarzinom leiden, bessere first-in-class Therapieoptionen zu bieten. Wir freuen uns darauf, die komplementären Fähigkeiten von Evotec und Almirall zu nutzen, um vielversprechende neue Wirkstoffkandidaten zu entwickeln.“

Dr. Karl Ziegelbauer, Chief Scientific Officer von Almirall, fügte hinzu: „Wir sind sehr froh über die strategische Allianz mit Evotec und glauben an das Potenzial, das sich aus Kombination von Almiralls Erfahrung und Know-how in der medizinischen Dermatologie mit Evotecs vollintegrierter Plattform für die Erforschung und die präklinische Entwicklung niedermolekularer Wirkstoffe ergibt. Dies wird es uns ermöglichen, neuartige Lösungen für Patienten zu entwickeln, die an Autoimmunerkrankungen der Haut oder verbreiteten Hautkrebsarten leiden.“

Am 13.05.2022 schien die Kurs-Melaise der Evotec Aktie vor einer „Spontanheilung“ zu stehen

Und es mündete in der Frage: Evotec Aktie vor einem neuen Anlauf Richtung 30,00 EUR? Deutsche Bank Analysten lösten am 13.05.2022 einen fast könnte man sagen „run“ auf die Aktie aus. Oder vielleicht eher: In Ruhe betrachtet, wird der riesige Kursverlust des Biotechnologiewertes in den letzten Monaten möglicherweise als „typische Übertreibung“aufgefasst. Und vielleicht hat zu dieser Stimmungslage, der Rückkehr einer gewissen emotionslosen Betrachtung der Zahlen, Kooperationen und Forschungsprojekte, Falko Friedrichs, Analyst der Deutschen Bank beigetragen, der aus einer HOLD-Empfehlung ein klares BUY machte. Wenn auch mit einem von 33,00 EUR auf 30,00 EUR reduzierten Kursziel.

Klar ist: Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809)-Aktie steht für eine Branche, die gerade generell an der Börse in Ungnade gefallen scheint. Zweifel daran räumen die Kursentwicklungen einer MorphoSys, BionTech, Moderna usw. schnell aus. ABER, wie der Deutsche Bank zu Recht anmerkt: HIER DIE MEINUNG DES ANALYSTEN ZUR EVOTEC AKTIE – vorab: „die rund 180 weiteren in der Pipeline befindlichen Wirkstoffkandidaten“ seien seit dem Bayer-Flop ausgepreist!

Wichtig zu wissen dabei. Die Evotec Aktie findet – wichtiges Signal – kaum noch das Interesse der Shortseller. Derzeit, 19.05.2022, sind in Summe 0,68 % der Evotec Aktien in meldepflichtigen Positionen (mindestens 0,5%) leerverkauft. Also „short“. Selbst wenn man die vielleicht in zwei- oder dreifacher Positionsgrösse nicht meldepflichtigen Shortpositionen hinzurechnet, ist die Erwartung auf fallende Kurse der Evotec Aktie im langjährigen Vergleich eher gering ausgeprägt. Natürlich hat der Short Squeeze im „Gamestop-Zusammenhang“ die Shortseller bei der Evotec Aktie vorsichtiger werden lassen. Aber selbst diese Vorsicht erklärt nur teilweise die relativ geringe Shortquote. Also sollte erstmal von der Shortsellingseite keine Störung eines möglichen Kursanstiegs ausgehen.



