Evotec: Das stimmt positiv für 2017

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Gründe, warum die Evotec-Aktie 2016 so gut laufen konnte, liegen vor allem in der Geschäftsentwicklung. Bereits in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres war die Gesamtprognose für das komplette Jahr erfüllt worden. So wurde im Neunmonats-Bericht ein EBITDA von 30,6 Millionen Euro ausgewiesen, während die Analysten-Schätzungen im Konsens bei 24,4 Millionen Euro...