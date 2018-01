Evotec: Ein starkes Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec konnte zuletzt wieder deutlich aufsatteln. Der Wert macht deutlich, dass er jetzt mehr als 20 % hinzugewinnen kann, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die charttechnische Ausgangssituation jedenfalls hat sich in den vergangenen Tagen und auch am Mittwoch deutlich verbessert. Konkret: Die Aktie hat auf Kurse nahe der Marke von 14 Euro zugelegt. Das wiederum bedeutet, dass der Wert nun auch in Richtung 16 Euro laufen könnte, wenn sich die jüngste Erholung fortsetzt. Grundsätzlich befindet sich die Aktie in einem größeren Seitwärtstrend, wie wir an dieser Stelle bereits mehrfach geschrieben hatten. Nun dürfte der Wert die Unterstützungen bei 12 Euro endgültig bestätigt haben. Zudem konnten auch 13 Euro als kleinere Haltezone noch einmal bestätigt werden. Vor diesem Hintergrund hat die Aktie gute Argument, sich nach oben zu orientieren. Bei 16 Euro findet sich ein Widerstand, der allerdings schnell aufgelöst werden könnte. In Höhe von 18 Euro ist die nächste Barriere auszumachen.

Zuletzt ist der Wert um fast 4 % nach oben geklettert. Auf Sicht von einer Woche konnte die Erholungsbewegung damit nochmals deutlich unterstrichen werden, ohne dass neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten vorliegen würden. Weiterhin sind 35 % der Analysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 50 % wollen halten und 15 % verkaufen die Aktie.

Technische Analysten: Aktie ein Verkauf!

Technische Analysten sehen das allerdings anders. Deren Meinung nach ist die Aktie ein Verkaufskandidat. Die Trendpfeile sind in allen zeitlichen Dimensionen nach unten gedreht. In diesem Sinne liegt derzeit ein Verkaufssignal vor! Erst bei Notierungen in Höhe von 14,09 Euro wäre ein neuerlicher Aufwärtstrend erreicht und ein Kaufsignal am Markt. Bis dahin gilt aus Sicht der technischen Analysten aktuell noch höchste Vorsicht! Erst bei Kursen von 16 Euro liegt zudem ein nachhaltiger Trendwechsel vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.