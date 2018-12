Evotec mit starkem Signal

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Der Evotec Aktie ist es am Mittwoch gelungen, ihre Aktionäre auf ganzer Linie zu überzeugen. Bis zum Abend stieg die Notierung um 4,6 Prozent. Zuletzt wurde das Papier um 18,26 Euro gehandelt, was den Erwartungen der Investoren entsprechen dürfte. Der Kursrutsch, welcher Anfang Dezember hingenommen werden musste, ließ damit eine positive Gegenbewegung zu, die in den nächsten Handelstagen weiter ausgebaut werden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.