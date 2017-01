Evotec- Das stärkere Pfund belastet!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

vor einigen Tagen haben wir die Evotec-Aktie analysiert. Die technische Lage bei der Kursentwicklung passte unserer Meinung nach, zu den Erwartungen an das möglicherweise weiterhin schwache britische Pfund. Weil Evotec ca. 20 % seiner Personalkosten in Pfund abrechnet, die Umsätze allerdings US-Dollar- und Eurobasiert sind, profitierte die Aktie bereits seit dem Brexit-Referendum und wertete um 150 % auf. Aus der markttechnischen Perspektive scheint der Anstieg allerdings, unserer Meinung nach, noch nicht ausgereizt zu sein, denn der Kurs hat in den vergangenen zwei Wochen eine wichtige Trendlinie überwinden können.

Britisches Pfund wieder stärker

Die Spekulation auf ein weiter nachgebendes Pfund, kam mit den bald beginnenden Verhandlungen über den EU-Austritt einher. Der harte Kurs der Premierministerin Theresa May bestätigte derweil, dass aus ihrer Sicht, kein Interesse bestehen würde, das Land auf irgendeine Weise in bilateralen Beziehungen mit der EU zu halten. Diese Information war jedoch bereits vor ihrer Vorstellung des Plans nach außen gedrungen, weshalb das Pfund deutlich nachgab. Zwar war die Information größtenteils korrekt, doch es fehlte einiges, zum Beispiel, dass May das Parlament über den verhandelten Deal abstimmen lassen will. Alleine diese Entscheidung macht deutlich, dass May auf Zeit spielt, womit selbst das Risiko eines harten Kurses bei den Verhandlungen geringer wird. Das Pfund steigt dementsprechend schlagartig an und macht all die Verluste der vorherigen Tage innerhalb von wenigen Stunden wett. Die Evotec-Aktie gibt dementsprechend ebenfalls nach, hält sich jedoch stabil. Bleibt der Kurs auf Wochenschlusskursbasis ebenfalls stabil, könnte sich der Trend, aus der markttechnischen Perspektive, trotzdem weiter etablieren.

