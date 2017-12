Evotec: Das sollten Anleger nun beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec überrascht am letzten Tag der Handelswoche und dieses Handelsjahres Analysten wie auch Investoren mit einem Rücksetzer. Dennoch sind Chartanalysten noch immer der Meinung, die Erholung könne schnell einsetzen. Gelingt dies, sind jederzeit Kursgewinne von 15 % und mehr vergleichsweise schnell möglich. Im Einzelnen: Die Aktie befindet sich unverändert in einem charttechnischen Seitwärtstrend, der an sich spektakulär ist. Denn im Herbst hatte der Wert einen massiven Ausflug in Richtung neuer Tops gestartet, um ihn dann wieder abzubrechen und auf das bisherige Ausgangsniveau zurückzukehren. Damit aber ist die Situation wieder offen. Denn seither schwankt der Wert zwischen etwa 11,56 Euro und dem kurzzeitigen Zwischenhoch bei etwas mehr als 14 Euro. Dabei kommt es jetzt auf jeden Cent an. Nach unten hin dürfte die Aktie zumindest in Höhe von 12 Euro gut geschützt sein. Hier hatte sich bereits im August ein wichtige Unterstützung für den Wert herausgebildet, als es nach kleinem Ausflug in Richtung 14 Euro wieder leicht nach unten gegangen war. Zudem dürfte auch das 6-Monats-Tief bei 11,59 Euro vom 4. Dezember bei einem aktuellen Abstand von über 14 % noch Unterstützung bieten, heißt es. Nach oben hin gibt es ein fast freies Feld.

Die Grenze von 14 Euro gilt als Hürde, die noch überwunden werden muss. Darüber warten dann möglicherweise erst 16 Euro als neue Barriere. Sogar 18 Euro seien ein derzeit denkbares Kursziel, heißt es aus den Kreisen der Chartanalysten. Wirtschaftlich gab es zuletzt keine besonderen Nachrichten mehr. Dennoch sind 35 % der Bankanalysten der Auffassung, der Wert sei ein Kauf. 50 % wollen halten und 15 % verkaufen den Titel.

Technische Analysten: Verkaufen!

Technische Analysten sind der Ansicht, dass die Aktie formal im Abwärtstrend notiert. Allerdings trennen die Aktie nur 4 % vom langfristig bedeutenden GD200, der bei 14,06 Euro verläuft. Insofern kann jederzeit ein Richtungswechsel erfolgen. Derzeit liegt formal allerdings ein Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.