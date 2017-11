Evotec: Das sieht nicht wirklich gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

Evotec musste in den letzten Tagen nach einem enttäuschen Quartalsergebnis und Gewinnmitnahmen deutlich in die Knie gehen. Am Mittwoch und am Donnerstag summierten sich die Kursverluste auf knapp 14 %. Zuvor hatten Chartanalysten bereits von einem charttechnischen Erholungsmodus gesprochen und waren guter Dinge, dass die Aktie nun in Richtung 20 Euro durchstarten könne. Doch nun hat sich das Blatt schlagartig gewendet. Im Einzelnen: Evotec hat innerhalb der letzten Woche 2,4 % abgegeben, auf Sicht von einem Monat lautet die enttäuschende Bilanz -22 %. Da die Aktie zuvor an einer steilen Aufwärtstrendgeraden nach oben geklettert war, gibt es auch nicht viele Unterstützungen, die den Kurs wieder nach oben bugsieren könnten. Knapp unterhalb von 12 Euro befindet sich allerdings eine Haltezone, allerdings ist diese noch über 25 % entfernt. Das sind aus charttechnischer Sicht keine guten Vorzeichen.

Aus wirtschaftlicher Sicht gab Evotec zuletzt bekannt, dass man wissenschaftliche Einrichtungen als Kooperationspartner im Bereich Nierenerkrankungen gewonnen habe. Gleichwohl sind nur 20 % der fundamental orientierten Investoren der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 55 % wollen aktuell „halten“, 25 % plädieren für einen „Verkauf“.

Technischer Trend: Es geht abwärts

Aus technischer Sicht gab es die nächste Hiobsbotschaft, nachdem der GD100 nach unten durchkreuzt wird. Damit notiert die Aktie nur noch oberhalb der langfristig bedeutenden 200-Tage-Linie, die bei 13,01 Euro verläuft. Auch aus technischer Sicht scheint sich das Blatt derzeit zu wenden, Anleger sollten auf der Hut sein!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.