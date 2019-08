Evotec schraubt Ziele nach starkem ersten Halbjahr nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Biotechnologieunternehmen Evotec hat nach einem starken ersten Halbjahr die 2019er-Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis erhöht.



Beim Umsatz werde jetzt ein Anstieg von zirka 15 Prozent erwartet, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Bisher hatte Evotec ein Umsatzplus von rund zehn Prozent in Aussicht gestellt. 2018 hatte das Unternehmen 364 Millionen Euro erlöst. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll jetzt im Vergleich zum Vorjahreswert von 92 Millionen Euro um mehr als zehn Prozent steigen. Bisher hatte die Prognose bei einem Plus von rund zehn Prozent gelegen./zb/fba