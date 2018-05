Evotec: Ein schöner Vertrauensbeweis!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec ergattert weitere Kooperation: Dies kündigte der Wirkstoffforscher im Rahmen einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung an. Demnach habe der TecDax-Konzern eine strategische Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Carna Biosciences, Inc. beschlossen. Im Mittelpunkt: die von Evotec entwickelte INDiGO-Plattform zur Beschleunigung von Wirkstoffkandidaten.

So werde Carna jenes Evotec-Projekt nutzen, um die IND-Einreichung des hauseigenen Programms CB-1763 bei der US-Gesundheitsbehörde FDA schneller voranzutreiben. Die Einreichung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.