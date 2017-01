Evotec schließt ständig neue FREUNDSCHAFTEN!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

Evotec schließt weiterhin Partnerschaften am laufenden Band. Aktuell konnte als neuer Partner das Unternehmen Asahi Kasei Pharma aus Japan gewonnen werden. Mit einer integrierten Wirkfstoffforschungskooperation soll ein Ionenkanal-Target erforscht werden. Das kann natürlich vieles bedeuten, doch mehr Informationen gibt Evotec derzeit nicht preis. Auch über finanzielle Details schweigt das Biotech-Unternehmen und lässt damit Beobachter im Dunkeln tappen. Das ist bei solchen Vorgängen aber nichts Ungewöhnliches.

Auf der Suche nach Innovationen!

Asahi Kasei Pharma hat seinen Sitz in Tokio und ist eine hundertprozentige Tochter der Asahi Kasei Corporation. Im Fokus stehen Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Pharmazeutika und diagnostischen Produkten. Ohne jeden Zweifel werden sowohl Asahi Kasei als auch Evotec Interesse an neuen Innovationen haben. Mit einem reichhaltigen Know-how besteht auch genügend Potenzial, sich bei der Suche nach neuen Behandlungsmöglichkeiten optimal zu ergänzen. Doch letzten Endes lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, in welche Richtung es jetzt mit der Kooperation geht. Auch wenn es vielleicht nicht der ganz große Coup für Evotec ist, so können Anleger sich sicher sein, dass Evotec daraus in keinem Fall Nachteile entstehen.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse