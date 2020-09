Evotec schließt Partnerschaft mit Uni Oxford im Bereich Nieren- und Lebererkrankungen

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Eine neue Kooperation gibt heute der Wirkstoffhersteller Evotec bekannt.

Evotec will im Rahmen der Zusammenarbeit rund 1.000 Proben von Spendern aus der QUOD Biobank der University of Oxford untersuchen, um so ein besseres Verständnis von Krankheitsmechanismen in verschiedenen Indikationen bei kariovaskulären Krankheiten oder Nieren- und Lebererkrankungen zu erlangen. Damit soll ein Beitrag in der Forschung zur Organtransplantation sowie der Wirkstofferforschung geleistet werden.

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung