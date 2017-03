Evotec profitiert von Kooperationen mit Partnern - Zuversicht für 2017

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec blickt nach einem Umsatzsprung optimistisch auf das laufende Jahr.



Der Umsatz soll um mehr als 15 Prozent wachsen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Im vergangenen Jahr profitierte die Gesellschaft von Kooperationen mit großen Pharmaunternehmen und steigerte den Umsatz um 29 Prozent auf 164,5 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) schnellte von 8,7 Millionen auf 36,2 Millionen Euro in die Höhe. Im laufenden Jahr rechnet Evotec hier mit einem "signifikanten" Anstieg. Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben dürften 2017 mit etwa 20 Millionen Euro ähnlich hoch ausfallen wie 2016./jha/fbr