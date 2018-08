Evotec: Die nächsten „good news“!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec (ISIN DE0005664809) meldete vorhin vor Handelsbeginn, dass nach Sanofi und Celgene mit Novo Nordisk in diesem Jahr schon der dritte namhafte Partner für eine Forschungsallianz ins Boot geholt wurde. Finanzielle Details sind bislang nicht bekannt, aber ob da jetzt direkt Geld fließt oder nicht, ist eigentlich sekundär. Entscheidend ist:

Evotec ist und bleibt so rührig wie in den vergangenen Jahren und damit auf einem hervorragenden Weg. Novo Nordisk ist ohnehin längst als Partner dabei, da sich das dänische Pharmaunternehmen bereits mit zehn Prozent bei Evotec eingekauft hat. Die Anleger greifen daraufhin heute Früh zu – und das aus charttechnischer Sicht zu einem idealen Zeitpunkt:

Die Aktie hatte nach dem Anstieg über das November-Hoch bei 19,82 Euro dort erst einmal an Fahrt verloren. Ein direkt nach diesem Anstieg folgender Abwärtsruck konnte schnell abgefangen werden, das daraus entstandene „bearish engulfing pattern“ wurde dadurch neutralisiert – das war schon mal gut. Lösen konnte sich Evotec von dieser Linie indes bislang nicht, setzte auch am gestrigen Dienstag dorthin zurück. Man hielt die Linie erneut, blieb aber in deren Reichweite.

Mit der positiven Reaktion auf die neue Allianz mit Novo Nordisk zieht der Kurs jetzt aber gut drei Prozent an, entfernt sich von dieser Unterstützung. Sollte es gelingen, sich zum Handelsende im Bereich von 21,20 Euro, dem Verlaufshoch der Vorwoche, festzusetzen, wäre das eine gute Chance, um das letztjährige Hoch von 22,50 Euro anzusteuern … und, bei weiter günstigem Wind seitens der Nachrichtenlage, womöglich auch zu überwinden. Denn „teuer“ wirkt Evotec mit Blick auf diese sehr guten Perspektiven bislang nicht!

