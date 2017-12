Evotec: Das nächste Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec konnte in den vergangenen Tagen, wie hier mehrfach berichtet, letztlich überzeugen. Gerade zum Ende des Jahres fällt der Handel etwas schwächer aus und es könnten sich gute Einstiegsgelegenheiten ergeben, meinen charttechnische Spezialisten mit Blick auf das jüngste Chartbild. Dabei kämpft die Aktie nun mit einer wichtigen Hürde, deren Eroberung den Weg für weitere Kursgewinne ebnen würde. Im Detail: Die Aktie steht kurz vor Jahresende knapp davor, auch 14 Euro endgültig zurückzuerobern. Neue Nachrichten sind für den gestrigen Kurssprung nicht verantwortlich gewesen. Charttechniker indes sind der Meinung, der Wert bestätige damit lediglich, dass er sich in einem charttechnischen Seitwärtstrend befinde, nachdem es für längere Zeit so ausgesehen hatte, als habe Evotec einen Abwärtstrend eingeschlagen. Nun wurde bei knapp unter 12 Euro eine wichtige Unterstützung ausgebildet, die dafür sorgt, dass übergeordnet die 12-Euro-Marke tatsächlich Halt bieten sollte. Ausgehend davon konnte der Wert am Mittwoch auf 14 Euro und sogar leicht darüber klettern, fiel aber am Ende des Tages wieder etwas zurück. Nun geht es darum, die 14 Euro erneut zu überwinden. Dies wäre die Eroberung einer bereits im Sommer sichtbaren Barriere. Und gleichzeitig ein gutes Zeichen, denn bis zu 16 Euro wären keine weiteren Barrieren mehr zu entdecken. Der nächste größere Widerstand würde vielleicht sogar erst bei 18 Euro greifen, sodass die Aktie sich nun in einer starken Ausgangssituation befindet.

Dabei sind die beschriebenen Unterstützungen wichtig. Der Wert sollte nicht darunter fallen, meinen Charttechniker. Denn unter dem 6-Monats-Tief bei 11,59 Euro vom 4. Dezember finden sich bis zu 10 Euro keine namhaften Haltepunkte mehr. Bankanalysten sind indes zu 35 % davon überzeugt, dass der Wert kaufenswert sei. 50 % wollen halten und 15 % verkaufen Evotec.

Technische Analysten: Aktie auf dem Weg nach oben

Aktuell kämpft Evotec wieder mit der 200-Tage-Linie, die bei 14,03 Euro verläuft. Darüber hätte die Aktie freie Fahrt. Aktuell liegt noch ein neutrales Signal vor!

