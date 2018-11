Evotec: Das macht Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die fazioskapulohumerale Muskeldystrophie (FSHD) ist die dritthäufigste Muskeldystrophie, etwa einer von 20.000 Einwohnern in Deutschland ist von dieser Erkrankung betroffen. Bis zu 20 Prozent der Patienten sind im Verlauf der Erkrankung zumindest zeitweise auf den Rollstuhl angewiesen. Und so macht es durchaus Hoffnung, was das Wirkstoffforschungs-Unternehmen Evotec in einer Mitteilung verkündet.

2021 erste Studien an Menschen geplant

Evotec-Partner Facio Therapies habe bekannt gegeben, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.