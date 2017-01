Evotec macht ERNST bei Eternygen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec und Eternygen pflegen schon seit einiger Zeit eine intensive Partnerschaft, die sich jetzt aber noch vertiefen soll. So will Evotec in Zukunft nicht nur als reiner Partner auftreten, sondern auch als direkter Investor. Dafür beteiligt sich Evotec an einer Serie-A-Finanzierungsrunde für die Erforschung von neuen Therapien gegen Stoffwechselerkrankungen. Das gesamte Volumen beläuft sich auf rund 8 Millionen Euro, neben Evotec beteiligen sich auch Epidarex und einige Investorengruppen an dem Projekt.

Auf der Überholspur dank Evotec?

Eternygen freut sich nicht nur über die finanziellen Mittel, sondern wird aller Voraussicht nach auch auf die Wirkstoffforschungsplattform des deutschen Unternehmens zurückgreifen und außerdem von einer weitreichenden Expertise profitieren. Das Unternehmen selbst ließ dazu verlauten, dass Evotec der optimale Partner sei, um die eigenen Ziele in der Forschung zu erreichen. Ferner ist der Konzern auch eine große Hilfe, wenn es eines Tages darum geht, bestimmte Medikamente zu kommerzialisieren. Noch gibt es aber bei diesem Projekt wenig Greifbares. Die Forschung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen und in wie weit Evotec langfristig profitieren könnte, lässt sich nur schwer vorhersagen. Mit zahlreichen anderen Partnerschaften ist der Konzern aber ohne Frage breit aufgestellt und kann auch den einen oder anderen Misserfolg problemlos verkraften.

