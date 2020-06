Evotec kooperiert mit US-Konzern ABL bei HIV-Forschung

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Evotec kooperiert bei der Entwicklung von Antikörpern gegen die Immunschwäche-Erkrankung HIV mit dem amerikanischen Branchenkollegen Advanced BioScience Laboratories (ABL) .



Das zugehörige Projekt mit dem Auftragsentwickler und -hersteller, der für die US-Regierung und die biopharmazeutische Industrie tätig ist, wird durch die US-Regierung finanziert und hat einen Umfang von 318,5 Millionen US-Dollar (rund 282 Millionen Euro), teilte das Unternehmen am Montag in Hamburg mit. Ziel der Vereinbarung sei die Entwicklung eines Prozesses für die sogenannte cGMP-Produktion eines neutralisierenden Antikörpers für eine klinische Phase 1 Erprobung am Menschen, hieß es weiter. Weitere finanzielle Details der Kooperationsvereinbarung wurden nicht bekannt gegeben./ssc/mis