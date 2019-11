Evotec kooperiert mit Schweizer Vifor Pharma bei Nierenkrankheiten

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Evotec und der Schweizer Pharmakonzern Vifor Pharma arbeiten künftig bei Entwicklung von Therapien für Nierenerkrankungen zusammen.



Dazu wurde ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, an dem beide Unternehmen je zur Hälfte beteiligt sind, wie Evotec am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Die Anfangsfinanzierung von 25 Millionen Euro für die präklinische Entwicklung werde von Vifor Pharma übernommen. Die Aktien gewannen vorbörslich beim Broker Lang & Schwarz im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs rund 2 Prozent.

Evotec setzt bei der Kooperation auf Vifor als Vermarktungspartner, während die Schweizer bei der Entwicklung von Nierenmedikamenten von den Forschungs- und Entwicklungskapazitäten der Hamburger profitieren wollen./mis/ag/fba